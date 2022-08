Rum und Gin mit null Prozent: Alkoholfreie Alternativen werden immer beliebter

Nicht nur bei Erfrischungsgetränken steigert sich die Vielfalt. Auch für Cocktails sind alkoholfreie Alternativen gefragt. Österreichs größter Sekthersteller Schlumberger setzt auf den Trend.

Benedikt Zacherl, seit zweieinhalb Jahren Vorstandschef des größten österreichischen Sektproduzenten, erzählt, dass es in seiner Branche durchaus Mitarbeiter gebe, die sagten, mit alkoholfreien Alternativen grabe man sich quasi selbst das Wasser ab. "Ich finde das falsch. Diese Nische wird wachsen", so der Manager in einem SN-Gespräch. "Die Brauereien machen es vor", so Zacherl, daher sei es besser, auf den Trend zu alkoholfreien Getränken aufzuspringen. Und so wie es auch beim alkoholfreien Bier war, dass sich der früher ...