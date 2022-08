Umgestürzter Baum tötet drei Wanderinnen im Bezirk Scheibbbs

In Gaming (Bezirk Scheibbs) sind am späten Donnerstagnachmittag während eines Unwetters drei Wanderinnen durch einen umgestürzten Baum getötet worden. Die Opfer waren nach Polizeiangaben 52, 57 und 58 Jahre alt. Sie stammten aus den Bezirken Melk in Niederösterreich und Kirchdorf in Oberösterreich. Zwei weitere Frauen blieben unverletzt.

SN/APA/DOKU-NÖ/DOKU-NÖ Drei Frauen in Gaming durch umgestürzten Baum getötet