Umrüsten für 630.000 Haushalte

Der Austausch einer Ölheizung samt thermischer Sanierung eines Hauses kostet im Durchschnitt zwischen 40.000 und 60.000 Euro.

Ölheizungen werden in Österreich verboten. Um die Klimaziele zu erreichen, werden in Neubauten bereits keine solchen Heizsysteme mehr eingebaut, ältere Ölkessel (über 25 Jahre) sollen ab 2025 ersetzt werden müssen. Ab 2035 soll es dann überhaupt keine Ölheizungen in Österreich mehr geben. Rund 630.000 Haushalte heizen derzeit noch mit Öl.

Für betroffene Haushalte werden diese Maßnahmen, die zur Rettung des Klimas beitragen sollen, keine billige Angelegenheit. Georg Trnka, Experte der Österreichischen Energieagentur, sagt, dass eine thermische Sanierung eines ...