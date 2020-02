Die behördlich organisierte Tötung von 33 Stück Rotwild zur Bekämpfung der Tuberkulose hat ein Nachspiel - politisch und rechtlich.

Nach dem Abschuss des Wilds in einem sogenannten Reduktionsgatter in der Gemeinde Kaisers im Tiroler Bezirk Reutte gehen die Wogen weiter hoch. Während die Landespolitik die Notbremse zog und künftig diese Art der Seuchenbekämpfung nicht mehr anwenden will, schaltete sich ...