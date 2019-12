Umwelt-NGOs vermissen vor dem UN-Klimagipfel die Signale

Wenn am Montag die 25. UN-Klimakonferenz in Madrid beginnt, werden die Umwelt-NGOs wieder unisono mehr Einsatz gegen den Klimawandel fordern. Zwar geht es vordergründig um die Lösung technischer Fragen, "die große Frage bleibt, wohin die globale Gemeinschaft steuert, ein Jahr bevor Paris in Kraft tritt", sagte Adam Pawloff, Greenpeace-Klimaexperte im Gespräch mit der APA.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Am Montag startet die UN-Klimakonferenz in Madrid