Umweltalarm in Leibnitz: Chemische Substanz entwich aus Betrieb

Eine chemische Substanz ist Dienstagfrüh nach einer unerwarteten Reaktion beim Beizen von Metall in Form einer gelb-rötlichen Wolke bei einem Betrieb in der Südsteiermark ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) war aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Gegen 9.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzt wurde niemand, hieß es seitens der Polizei.

SN/APA/FF LEBRING-ST. MARGARETHEN/U Feuerwehr und der Chemiealarmdienst rückten an