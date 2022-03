Umweltanwältin sieht Altlasten auf dem Loser

Auf dem bekannten Ausflugsberg in Altaussee (Steiermark) geht es nicht nur um das neue Projekt einer modernen Gondelbahn. Ein Speicherteich zur Beschneiung wurde sogar auf einem anderen Berg gebaut als beantragt.

Im steirischen Salzkammergut gehen wegen der Verzögerungen beim geplanten Neubau einer Gondelbahn auf den Loser in Altaussee die Wogen hoch. Wie berichtet, prüft das Land nun von Amts wegen, ob für das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Vor Ostern ist nicht mit einer Entscheidung in dem Feststellungsverfahren zu rechnen. In Altaussee wird von den Bergbahnen und Bürgermeister Gerald Loitzl (ÖVP) aber verbreitet, die Bürgerliste Dialog Lebenswertes Aussee und andere angebliche "Loser-Gegner" seien für Verzögerungen verantwortlich.

Die auf 25 ...