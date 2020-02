Umweltministerin Gewessler will Tempo 140 bald abschaffen

Die neue österreichische Umwelt- und Verkehrsministerin, Leonore Gewessler (Grüne), will die bereits mehrfach angekündigte Beendigung des Tempo 140-Testbetriebs auf der Autobahn schon in nächster Zukunft umsetzen. Dies kündigte sie in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich" an.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Laut Gewessler ist die Verordnung schon in Arbeit