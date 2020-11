Umweltministerin plant Maßnahmen gegen Wildtierkriminalität

In Österreich sind laut einem Bericht von WWF und Birdlife zur "Wildtierkriminalität in Österreich" seit dem Jahr 2000 450 Tiere illegal erlegt worden. Der Großteil der Delikte entfällt auf Greifvögel wie Adler, betroffen sind aber auch streng geschützte Säugetiere wie Luchse oder Wölfe. Die Regierung will nun ein Maßnahmenpaket gegen Wildtierkriminalität erarbeiten, so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Weniger Fälle und mehr Verurteilungen sind das erklärte Ziel."

SN/APA (BIRDLIFE)/MATTHIAS SCHMIDT Vor allem Greifvögel werden sehr häufig illegal gejagt