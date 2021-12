Umweltschützer: Konzerne wollen Kontrolle über Lebensmittel

Im Rahmen des Green Deal der EU soll auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit auch in der Landwirtschaft viel bewegt werden. Neue Züchtungsverfahren könnten eine Rolle spielen - etwa mit genom-editierten Pflanzen, also "Neuer Gentechnik" (NGT). Doch dagegen machen Umweltschützer mobil. So kritisierte Global 2000 am Montag unter anderem, dass Agrarkonzerne wie Corteva mit Lobbying-Millionen versuchten, die "Kontrolle über unsere Lebensmittel" zu gewinnen.

SN/APA/majas.photography/majas.phot Auch Lebensmittelhandel fordert: NGT-Produkte als gen-verändert werten