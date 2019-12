Umweltschützer protestierten gegen Tiroler "Gletscherehe"

Umweltschützer haben am Wochenende in Tirol gegen den geplanten Zusammenschluss der Gletscherskigebiete Ötztal und Pitztal demonstriert. Am Sonntag wurden am Linken Fernerkogel, wo die Verbindung entstehen soll, mehrere Banner entrollt. Bereits am Samstag hatte die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion" in Innsbruck und in Sölden (Bez. Imst) Protest-Kundgebungen gesetzt.

SN/APA/SOPHIA REISS Gletscher soll in Skiparadies umgewandelt werden