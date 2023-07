Umweltverschmutzung durch Gülle

Der Schaden passierte in wenigen Stunden, die Behebung kann Jahre dauern. Der Grund liegt in dem unkontrollierten Abpumpen eines Güllebeckens in die Antiesen, ein massives Fischsterben war die Folge.

Seit drei Tagen sind die Reinigungs- und Rettungsaktionen an der Antiesen in vollem Gange. Am Sonntag, 2. Juli, flossen über Nacht 150.000 Liter Gülle über eine Wiese in den Oberlauf der Antiesen. Wer an der Umweltkatastrophe schuld ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Der Geschäftsführer des Landesfischereiverbands Oberösterreich, Klaus Berg, geht nicht von einem Umweltverbrechen aus, sondern von einem technischen Gebrechen des Materials der Anlage.

15 der 45 Kilometer langen Antiesen sind betroffen. Ein katastrophales Fischsterben dehnte sich entlang des Flusses aus, nur kleinere Lebensformen wie Krebse haben die Vergiftung überlebt. Berg berichtet, dass der pH-Wert der Gülle extrem hoch sei und diese Ammoniak enthalte, was für Fische toxisch ist. Vor allem Fischarten, die von sauerstoffreichem Wasser profitieren, sind betroffen. Die beiden Hauptleidtragenden sind Bachforelle und Großkoppe.

Eine Nachbesetzung der Fischbestände ist besonders bei der Großkoppe schwierig, da diese nicht einfach "nachbestellt" werden könne, erklärt Berg. Diese Fischart wird nicht ohne Weiteres gehandelt und muss speziell gezüchtet werden. Außerdem müsse man zuerst warten, bis sich der Kleinstlebewesen-Bestand wieder regeneriert habe, um einen Grundbestand der Fischarten einzusetzen. Auch, wenn die Population nicht so zerstört wurde wie erwartet, ergänzt Theresa Raschhofer, die Leiterin der Anlagenabteilung der Bezirkshauptmannschaft Ried. Erste Untersuchungen des Wassers ergaben, dass sich die Verschmutzung derzeit nicht weiter ausbreitet und es nicht zum Kippen des Ökosystems kommen wird.

Das Einsetzen neuer Bestände ist für das Frühjahr 2024 geplant. Dieser Zeitpunkt ist wichtig für die Regeneration des Flusses und es ist auch die traditionelle Zeit zum Einsetzen solcher Fische.

Ähnliche Wasserverschmutzungen sind für die Landesfischereiverbände nichts Neues. Wegen massiver Gülleaustritte in den vergangenen Jahren, zum Beispiel im Mühlviertel oder in der Steiermark, vor allem, wo große Agrarbetriebe angesiedelt sind, regen die Verbände an, strengere Sicherheitsauflagen zu fordern. Solche Umweltkatastrophen sind nicht nur schlecht für das Ökosystem. Die gesamte Fischersaison, mit dazugehöriger kostenpflichtiger Lizenz, liegt bei der Antiesen auf Eis. Erst nächstes Jahr wird mit der Wiederaufnahme des Fischereibetriebs begonnen werden können.