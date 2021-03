UN-Weltwassertag will Wert der Ressource in Erinnerung rufen

Bis 2030 will die UNO laut ihren Nachhaltigkeitszielen allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser garantieren. Der "World Water Day" am 22. März soll den Wert der lebensermöglichenden Ressource in Erinnerung rufen. "Niemand sollte es als selbstverständlich betrachten, dass wir in Österreich jederzeit aus der Wasserleitung kristallklares Trinkwasser zur Verfügung haben", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) anlässlich des Weltwassertags 2021.

SN/APA/BARBARA GINDL Trinkwasser als Privileg