Unbekannte räumen Bankschließfächer in NÖ leer

In Niederösterreich sind die Schließfächer zweier Banken geknackt und geleert worden. Betroffen waren Geldinstitute in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln). Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager vom Freitag wurden beide Coups am vergangenen Mittwoch durchgeführt. Zudem sei an beiden Standorten von den unbekannten Tätern dieselbe Vorgehensweise an den Tag gelegt worden, technische Sperren dürften überlistet worden sein. Die Schadenshöhe war vorerst unklar.

SN/APA/THOMAS LENGER Die Ermittlungen wurden aufgenommen