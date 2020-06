Unbekannte schlugen in Weststeiermark 20-Jährigen bewusstlos

Ein 20-jähriger Steirer ist in der Vorwoche in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) niedergeschlagen und beraubt worden. Drei Unbekannte hatte in einem Pkw bei dem Mann gehalten, zwei waren herausgesprungen, hatten sich auf ihn gestürzt, ihn bewusstlos geschlagen und Geld und Zigaretten geraubt. Nach den Räubern wird gesucht, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

SN/APA/BARBARA GINDL Nach den drei Tätern wird gesucht