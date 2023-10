Unbekannte Substanz: Schule im Bezirk Mödling evakuiert

Die HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsorf im Bezirk Mödling ist am Donnerstagvormittag wegen einer unbekannten Substanz, die ausgetreten sein soll, evakuiert worden. Etwa 20 Schülerinnen und Schüler seien wegen Atembeschwerden ärztlich versorgt worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Ermittlungen laufen. Eine Schülerin ist nach Angaben der Einsatzkräfte in ein Krankenhaus transportiert worden.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER HLW Biedermannsdorf wurde wegen einer unbekannten Substanz evakuiert