Unbekannte stahlen in Wiener Weinbergen tonnenweise Trauben

In Wien-Döbling haben unbekannte Täter tausende Kilogramm Weintrauben gestohlen. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Samstag der APA entsprechende Medienberichte - die "Bezirkszeitung" und dann auch der "Standard" (Samstag-Ausgabe) hatten prominent über den kuriosen Fall berichtet. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger darlegte, dürften zwei Weingüter betroffen sein: "In beiden Fällen sind jeweils viele hundert Kilogramm Trauben weg."

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL SCHÄFER Auf Weintrauben hatten es Diebe in Döbling abgesehen