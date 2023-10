Unbekannter wollte Frau in Wiener Stiegenhaus vergewaltigen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten versucht, eine 25-jährige Frau im Beisein ihrer Kinder in einem Stiegenhaus zu vergewaltigen. Die Mutter betrat kurz vor 17.45 Uhr ein Mehrparteienhaus in der Alaudagasse - nahezu gleichzeitig mit einem Unbekannten. Plötzlich packte sie der Mann und versuchte ihr von hinten die Hose hinunterzuziehen. "Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, weshalb er von ihr abließ", berichtete Sprecher Markus Dittrich der APA.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Das Landeskriminalamt Wien ermittelt