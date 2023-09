Unbekannter stieß Mann in Wiener Donaukanal

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag einen Passanten in den Donaukanal in der Wiener Innenstadt gestoßen. Ein couragierter Zeuge zog den 57-Jährigen mit Hilfe einer Leiter aus dem Wasser und verständigte den Polizeinotruf. Der durchnässte Mann wurde von einem Wiener Rettungsdienst auf Grund einer leichten Verletzung und seines Schockzustandes versorgt. Das Stadtpolizeikommando Innere Stadt ermittelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Der sichtlich geschockte 57-Jährige gab gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz an, er sei am Rand des Fußweges am Donaukanal gestanden, als ihn plötzlich jemand von hinten unvermittelt in das Wasser stoßen habe. Der Vorfall passierte gegen 0.30 Uhr.