Unbeständiger Spätherbst bringt Schneefall im Westen

Sonne, Schnee und Regen bringt die kommende Woche, und das bei Temperaturen im knapp zweistelligen Bereich. In manchen Teilen Österreichs wird am Montag - entsprechendes Equipment der (Hobby-)Astronomen vorausgesetzt - die seltene Mikro-Sonnenfinsternis eines Merkur-Transit zu sehen sein, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Sonntag prognostizierte.

Der Montag zeigt sich zunächst in höheren Lagen insgesamt recht sonnig. Während sich auch in den Niederungen an der Alpennordseite die Nebelfelder immer mehr lichten, kann es im Waldviertel länger grau bleiben und auch im Süden, wo später mehrschichtige Bewölkung aufzieht, ist es oft trüb. Der Merkur-Transit, bei dem sich der kleine Planet vor die Sonne schiebt, könnte in Österreich laut Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien am Montag ab 13.35 Uhr am ehesten im Norden und Osten des Bundesgebietes, zum Beispiel auch im Mostviertel, Wiener Becken und Teilen des Burgenlandes, zu sehen sein. Es kommt jeweils auf die lokalen Nebelfelder an. Wenig Chancen dafür gibt es im Westen und im Süden des Österreichs.

Der Winter schickt Grüße

Von ein paar Auflockerungen abgesehen ist der Himmel am Dienstag oft wolkenverhangen und recht verbreitet regnet es. Weitgehend verschont bleiben der Nordwesten und Westen, im Süden und Südwesten können die Niederschläge hingegen zeitweise kräftig ausfallen. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 700 und 1.200 Metern Seehöhe, im Osten und Südosten zwischen 1.300 und 1.800 Metern Seehöhe. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null bis plus sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei drei bis zehn Grad.

Am Mittwoch liegt eine Störungszone quer über Österreich und zieht nur langsam ostwärts. Somit überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet oder schneit immer wieder. Kalte Luftmassen sind in den Westen und an die Alpennordseite vorgedrungen und hier schneit es auf 400 bis 700 Meter Seehöhe herab. Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg sagte den SN: In der Stadt Salzburg und im Flachgau werde der Schnee vermutlich noch nicht liegen bleiben, auch wenn die Schneefallgrenze am Mittwoch kurzfristig auf etwa 400 Meter sinken werde. "Aber man wird nicht weit hinauf müssen: Ab 600 bis 700 ist es am Mittwoch weiß angezuckert." Inneralpin werde es winterlich. Wer oberhalb von 1000 Meter wohne, müsse sich am Mittwoch früh auf Schneeschaufeln einstellen. Bereits am Dienstag früh werde dort der Niederschlag in Schnee übergehen. Für Dienstag und Mittwoch gilt fast im gesamten Pinzgau und im Süden des Pongaus Warnstufe Gelb (Vorsicht). Die Prognosen vom Sonntag gingen von zehn bis 30 Zentimetern Neuschnee aus. Der meiste Neuschnee wird allerdings in Osttriol erwartet - 40 bis 50 Zentimeter.

Föhnsturm am Alpenhauptkamm

Die Höhenströmung dreht am Donnerstag wieder mehr auf Südwest, und an der Alpennordseite wird es föhnig. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Meter. Der Wind dreht auf Ost bis Süd und frischt im Bergland und im Donauraum mäßig bis lebhaft auf. Die Frühtemperaturen reichen von minus drei bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen von drei bis neun Grad.

Am Freitag dreht die Höhenströmung immer mehr auf Süd und die Föhnsituation an der Alpennordseite verschärft sich. Aus Sicht vom Sonntag dürften die Windböen in in den Hohen Tauern 150 bis 160 km/h erreichen. Damit könnte auch in den Föhntälern sehr windig werden.

Quelle: Apa, SN-Ham