UNESCO Österreich sieht "Handlungsbedarf" bei Neusiedler See

Nach der jüngsten Kritik des UNESCO-Fachbeirats für Weltkulturerbe, ICOMOS International, am geplanten Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos in Ungarn sieht UNESCO Österreich ebenso "Handlungsbedarf". Dies jedoch "auch losgelöst von Diskussionen über konkrete Projekte", betonte Sabine Haag, Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission, in einer Stellungnahme. Österreich und Ungarn hätten zu gleichen Teilen die volle Verantwortung für den Erhalt der Welterbestätte.

Gemeinsame Verantwortung von Österreich und Ungarn betont