Mobile Klimageräte und Hitze von mehr als 30 Grad können Sauerstoff entziehen, sodass Gasthermen zu tödlichen Fallen werden. Tausende Anlagen müssen jedes Jahr gesperrt werden.

Fast hätte eine defekte Gastherme wieder ein Todesopfer gefordert. Am Wochenende konnten Polizisten in Wels eine bewusstlose 18-Jährige in letzter Minute retten. Ihr 13-jähriger Bruder hatte bei der Polizei Alarm geschlagen, dass seine Schwester dringend Hilfe brauche. Daraufhin öffneten die ...