Unfälle auf dem Schulweg im Jahr 2017 zurückgegangen

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf dem Schulweg ist im vergangenen Jahr von 538 auf 498 gesunken. 509 Kinder wurden 2017 verletzt. Zum ersten Mal seit 2012 endete keiner dieser Unfälle tödlich, zog der Verkehrsclub (VCÖ) am Freitag grundsätzlich eine positive Bilanz. In zwei Bundesländern - Niederösterreich und Burgenland - gab es in den vergangenen 15 Jahren keinen tödlichen Schulwegunfall.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Demnächst beginnt die Schule wieder