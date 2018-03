Unfälle in Freizeit und Haushalt - mehr Prävention gefordert

Nicht weniger als 784.300 Österreicher haben sich im Vorjahr so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten - der Löwenanteil davon im Haushalt (39 Prozent) und in der Freizeit (36 Prozent). Das Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) forderte bei einer Pressekonferenz ein Commitment der Politik zu mehr Prävention und vor allem klare Zielvorgaben wie im Verkehrsbereich.

Zwar hat sich die Zahl der Verletzten in den vergangenen zehn Jahren um zehn Prozent reduziert, doch jene der Toten (2017: 2.491) und Schwerverletzten (2017: 26.220) stagniert seit Jahren auf hohem Niveau, beklagte der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, Othmar Thann.

Kaum jemandem sei bewusst, dass es in den eigenen vier Wänden alles andere als sicher ist, wie jene 303.900 Menschen bezeugen können, die sich im Vorjahr dort Blessuren zugezogen haben - zumeist nach banalen Hoppalas wie Stürzen oder beim Hantieren mit Messern oder Werkzeug. Dass Sport und Freizeit nicht unbedingt immer gesund sind, haben 285.900 am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Dennoch sprach sich Thann für mehr Sport und Bewegung aus: Wenn man fitter ist, könne man Unfälle vermeiden. Laut Mehdi Mousavi, Vorstand der Unfallchirurgie und Sporttraumatologie im SMZ Ost, fehle es bei vielen Kindern durch zu viel Sitzen vor dem Computer an Gleichgewichtssinn und Körperspannung, woraus mehr und schwerere Unfälle und Verletzungen resultieren.

Was die Prävention betrifft, gibt es im Haushalts- und Sport/Freizeitbereich keinen derart wirkungsvollen Hebel wie die Gurtenpflicht, die einen sehr positiven Effekt im Straßenverkehr gebracht hat. Doch mit ein wenig vorausschauendem Handeln und auch technischen Vorrichtungen könnten viele Unfälle verhindert werden, glaubt Thann. Als Beispiele nannte er etwa Fenster- und Stiegensicherungen sowie Herdschutzgitter. Noch wichtiger sei jedoch das entsprechende Gefahrenbewusstsein: "Vor dem Baumklettern sollte man wie ein Bergsteiger eine Risikoanalyse durchführen." Dabei kann man sich etwa fragen, ob es morsche Äste gibt oder ob man sich das als 70-Jähriger noch zutrauen kann.

Mit mehr Prävention, etwa durch Aufklärungsaktionen, könne die Politik gleich zweifach punkten: den Menschen helfen und Kosten im Gesundheitswesen sparen. Immerhin fallen pro Jahr laut KFV-Berechnung 20 Milliarden an Unfallfolgekosten an, davon zwei Milliarden unmittelbar in der Medizin. Mousavi betonte: "Wir reparieren und behandeln - aber es soll gar nicht erst so weit kommen."

(APA)