Unfall auf der Ennstal Bundesstraße: drei Personen schwer verletzt

Bei einem Frontalcrash auf der Ennstal Bundesstraße (B320) am Sonntagfrüh sind drei Personen verletzt worden. Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Wie der ÖAMTC in einer Aussendung bekanntgab, ereignete sich am Sonntag gegen 8 Uhr morgens ein Frontalunfall auf der B320 zwischen Mitterberg und St. Martin im steirischen Bezirk Liezen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Sie mussten mit zwei Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser Schladming und Schwarzach gebracht werden.

Die Straße wurde in beide Fahrtrichtungen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Quelle: SN