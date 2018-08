Unfall auf Inntalautobahn forderte zwei Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) sind am Samstagmittag in Langkampfen (Bez. Kufstein) zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen des verunglückten Pkws, darunter ein drei Jahre altes Kind, wurden schwer verletzt. Die Autobahn war mehrere Stunden lang in Fahrtrichtung Innsbruck gesperrt, konnte inzwischen aber wieder freigegeben werden.

SN/APA/GEORG KÖCHLER/ZOOM TIROL Im Auto saßen fünf Menschen, zwei starben