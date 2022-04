Unfall der Kanzler-Personenschützer hat ein Nachspiel - Nehammer "entsetzt"

SPÖ-Sicherheitssprecher bringt parlamentarische Anfrage ein. Bundeskanzler Nehammer spricht von Niedertracht.

Der Parkschadenunfall, den zwei Personenschützer der Polizeispezialeinheit Cobra vor drei Wochen mit ihrem Dienstfahrzeug verursacht haben, hat ein parlamentarisches Nachspiel. SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner hat einen Katalog mit 24 Fragen an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner verfasst. Der Abgeordnete will vor allem wissen, ob sich der Unfall so zugetragen hat, wie es das Innenministerium behauptet. Frage 6: "Wie kam es dazu, dass Beamte so kurz nach ihrem Dienst alkoholisiert in einem Dienstwagen unterwegs sind?" Frage 10: "Gibt es Hinweise darauf, dass die Beamten ...