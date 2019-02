Unfall mit Gastherme in OÖ: Jüngerer Bruder überlebte nicht

Acht Tage nach einem Unfall mit einer Gastherme in einer Art Garage in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) hat es einen zweiten Toten gegeben. Auch der Bruder des 64-Jährigen, der an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war, überlebte nicht. Der 48-Jährige starb am Freitag im Klinikum Wels, teilte die Polizei OÖ mit.

Zweiter Toter nach Unfall mit einer Gastherme in St. Johann am Walde