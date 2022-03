Unfall mit großem Feuerwehrauto im Einsatz in Kärnten

In Kärnten ist am Freitag ein 18 Tonnen schweres Feuerwehrauto auf der Gailtalstraße (B111) umgekippt, das zu einem Einsatz ausgerückt war. Das geschah laut Polizei- und Feuerwehrangaben aus unbekannter Ursache. Der 49 Jahre alte Lenker und zwei Mitfahrende blieben unverletzt und kraxelten selbst aus dem Einsatzfahrzeug. Während drei weitere Feuerwehren zur Bergung des Einsatzautos gerufen wurden, startete ein neues Tankfahrzeug zum Einsatzort in Bad Bleiberg (Villach-Land).

