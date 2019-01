Unfall mit Rettungswagen in Innsbruck: Patient verletzt

Ein 65-jähriger Patient ist in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Innsbruck verletzt worden. Der Notfallpatient erlitt laut Polizei beim Zusammenstoß des Wagens mit einem Pkw Verletzungen im Brustbereich. Er wurde in die Klinik eingeliefert.

Die beiden Lenker blieben unverletzt, der Patient jedoch nicht