Unfall mit Wiener-Linien-Bus in NÖ - vier Verletzte

Auf der Wiener Buslinie 26A ist es am späten Montagvormittag zu einem Unfall in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) gekommen. Ein Bus fuhr kurz vor der Endstation in die alte Stadtmauer. Drei Passagiere und der Lenker seien leicht verletzt worden, informierten die Wiener Linien die APA. Der Fahrer habe angegeben, dass ihm zuvor schwarz vor Augen geworden sei, sagte eine Sprecherin.

SN/APA/LPD NIEDERÖSTERREICH Der Bus krachte in die alte Stadtmauer