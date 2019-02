Unfallflucht bei jeder fünften Kollision auf Pisten

Dank bester Naturschneepisten gibt es heuer weniger Unfälle, aber oft unterbleibt die Hilfe.

Zwei Skiunfälle mit Fahrerflucht aus der ersten Semesterferienwoche in Tirol zeigen exemplarisch, dass es eine Menge rücksichtslose Wintersportler gibt. Am Dienstag wurde in der Skiwelt Wilder Kaiser auf einer leichten Piste in Brixen im Thale eine 66-jährige Einheimische laut Polizei von hinten durch einen Snowboarder angefahren. Die Frau stürzte und brach sich einen Oberarm, während der Unfallverursacher weiterfuhr. Er habe sich noch zwei Mal umgedreht und müsse bemerkt haben, dass die Frau gestürzt war, sagte ein Alpinpolizist. Der athletische Snowboarder trug über seinem Helm eine auffällige rot-orange Kapuze mit Streifen. Der Snowboarder war mit vier oder fünf weiteren Boardern unterwegs, keiner half der Verunfallten.