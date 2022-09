Unfalllenker bestreitet Straßenrennen am Wiener Ring

Der 26-jährige Lenker, der sich mit seinem Auto am Sonntag auf der Wiener Ringstraße mit einem anderen Pkw ein illegales Straßenrennen geliefert haben soll, bei dem eine unbeteiligte Frau gestorben ist, streitet ab, ein Wettrennen gefahren zu sein. "Er bestreitet es grundsätzlich und sagt, er ist kein Rennen gefahren und will auch nicht zu schnell gefahren zu sein", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA am Dienstag auf Anfrage.

SN/APA/LUKAS HUTER Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr