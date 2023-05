Unfalltrick-Betrugsprozess in Klagenfurt gestartet

Wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs hat sich am Freitag eine 27 Jahre alte Frau aus Polen am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Laut Anklage war sie Teil einer internationalen Bande, die betagten Frauen vorgaukelte, deren Tochter oder Schwiegertochter sei in einen schweren Unfall verwickelt und bräuchte eine Kaution, um nicht in Haft zu gehen. Die Angeklagte war die "Abholerin". Angeklagt ist ein Schaden von 636.000 Euro bei fünf Opfern. Der Prozess wurde vertagt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Eine betagte Frau übergab den Betrügern sogar Goldbarren (Symbolbild)