Unfallversicherung schaltet Inserate für 300.000 Euro

Das Thema Inseraten-Schaltungen bleibt in der österreichischen Innenpolitik ein Daueraufreger. Die NEOS haben mittels parlamentarischer Anfrage herausgefunden, dass die Unfallversicherungsanstalt AUVA in den vergangenen Jahren 300.000 bis 400.000 Euro jährlich an Inseraten geschaltet und seit 2014 in den ÖAAB-Zeitungen "Freiheit" und "Aufbruch" 111.000 Euro inseriert habe.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Für Inserate wird viel Geld ausgegeben