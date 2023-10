Ungarn startet zweiten Anlauf für Projekt am Neusiedler See

Ungarns Regierung hält am umstrittenen touristischen Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos fest. Das Vorhaben wird neu ausgeschrieben - diesmal mit geringerem Investitionsaufwand, unter anderem wurde der geplante Bau eines Hotels gestrichen. Die Fertigstellung ist laut ungarischen Medien in zweieinhalb Jahren vorgesehen. Eine erste Ausschreibung war 2022 wegen Finanzierungsproblemen und am Widerstand von Umweltschützern gescheitert.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Ungarn baut am Neusiedler See jetzt doch kleiner