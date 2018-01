Ungebetene Gäste im Luftraum

Die Zahl der Drohnen, die Flugzeugen und Helikoptern gefährlich nahe kommen, steigt international stetig. Auch in Österreich gab es schon brenzlige Begegnungen.

88 gefährliche Begegnungen zwischen Flugzeugen und Drohnen wurden im Vorjahr in Deutschland gemeldet. Das sind im Vergleich zu 2016 um 24 Vorfälle mehr. Trotz verschärfter Regeln und jeder Menge Aufklärungsarbeit für Drohnenpiloten klang das Resümee von Ute Otterbein, der Sprecherin der Flugsicherung, am Mittwoch eher verzweifelt: "Offensichtlich haben viele Menschen überhaupt keine Vorstellung davon, wie gefährlich ein Drohnenflug am falschen Ort sein kann."