Uni-Professor zu Datenschutzaffäre: "Viel spricht dafür, dass es um Geld geht"

Zu den Mahnbriefen, die viele Unternehmer verunsichern, sagt der Datenschutzexperte an der Universität Salzburg, Dietmar Jahnel: Erst die Gerichte legen fest, was ein Verstoß ist. Eine wesentliche Rolle kommt dabei auch dem Fall um die österreichische Post zu, die 2019 wegen des Verkaufs von Kundendaten samt möglicher politischer Parteipräferenz in die Kritik geriet und zu einer Millionenstrafe verdonnert wurde.

Der Salzburger Universitätsprofessor für öffentliches Recht, Dietmar Jahnel, gilt als einer der besten Datenschutzexperten in Österreich. Daher baten ihn die SN um seine Einschätzung der aktuellen Affäre um Tausende Mahnbriefe an Kleinunternehmen im ganzen Land, die Google-Schriften auf ihren Websites verwenden und so die Privatsphäre einer Internetnutzerin aus Wien verletzt haben sollen.

Wenn die IP-Adresse der Beschwerdeführerin an einen Server in der EU übertragen werde, sei das grundsätzlich zulässig, so Jahnel. Werde die IP-Adresse jedoch an Server in ...