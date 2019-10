Uni Wien verhängt Hausverbot gegen bewaffneten Studenten

Die Universität Wien hat am Montag ein Hausverbot gegen einen Studenten verhängt, der wiederholt bewaffnet zu Vorlesungen erschienen ist. Nachdem er in der Vorwoche aufgrund einer offen am Gürtel getragenen Pistole aus dem Hörsaal geführt wurde, wurde bei einer Kontrolle heute, Montag, ein Messer bei ihm gefunden, teilte die Uni der APA mit.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Vorlesung auf Uni mit Pistole besucht