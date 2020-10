Unnütz, oder doch nicht? Das SN-Quiz zum Wochenende

Ist eine Artischocke ein Kaktus? Kann man auf Vulkanen Ski fahren? Was brauchen Inder? Ein paar Fragen, mit deren Antworten man überraschen und angeben kann.

Seit langer Zeit erscheint im WOCHENENDE die kleine, feine Rubrik "Unnützes Wissen". Freilich erweist sich diese Rubrik ganz und gar nicht als unnütz, wenn es darum geht, Kurioses aus Geschichte und Biologie, aus Geografie oder Physik aufzutischen. Man kann zwar längst auf dem Smartphone in Sekundenschnelle alles Mögliche nachschlagen, aber dennoch schadet es zum Angeben nicht, ohne Nachschauen das eine oder andere aus dem Kopf zu schütteln, wofür der Lehrplan in der Schule nichts hergibt. Dieses Mal in unserem Quiz ...