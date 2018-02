"Unsere Waffe sind die nackten Brüste"

Die "feministische Eingreiftruppe" Femen nutzte den Opernball für eine Protestaktion. Wie die Aktivistinnen in Österreich aufgestellt sind.

Zu Weihnachten hatte eine barbusige Femen-Aktivistin auf dem Petersplatz in Rom versucht, das Jesuskind aus der Krippe zu stehlen. Sie schrie dabei: "Gott ist eine Frau!" Im Jänner gab es mehrfach Protestaktionen gegen den tschechischen Staatspräsidenten Miloš Zeman, dem die in der Ukraine gegründete Aktivistinnengruppe unter anderem Russlandfreundlichkeit vorwirft. Am Donnerstagabend sorgte, wie berichtet, eine Femen-"Sextremistin" auf dem roten Teppich des Opernballs für einen Eklat: Sie protestierte mit nacktem Oberkörper gegen den Besuch des ukrainischen Präsidenten, Petro Poroschenko.