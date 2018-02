Unterach am Attersee: Bewaffneter löste Einsatz der Cobra aus

Ein 26-jähriger Wiener hantierte im Haus der Eltern mit einer Waffe.

Die Polizei-Sondereinheit Cobra wurde Freitag gegen 14 Uhr zu einem Einsatz in Unterach am Attersee im nahen Oberösterreich gerufen. Ersten Informationen nach wurde ein Mann festgenommen; er hatte mit einer Waffe hantiert. Der 26-jährige Wiener war zu Besuch am Zweitwohnsitz der Eltern. Beim Hantieren mit der Schusswaffe durch den offenbar betrunkenen Mann löste sich ein Schuss, der eine Wand traf. Verletzt wurde niemand. Nachbarn riefen die Polizei. Der Wiener ließ sich widerstandslos festnehmen. Gegen ihn besteht ein Waffenverbot.

(SN)