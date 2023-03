Untersuchungskommission zur Wien Energie: Bürgermeister Ludwig blieb heiter bis kühl

Die Bereitstellung von insgesamt 1,4 Milliarden Euro durch Notkompetenz waren das zentrale Thema der Befragung des Wiener Stadtoberhauptes.

Nein, das Jahr 2022 - und ganz besonders der Sommer - verliefen für die Wien Energie wahrlich nicht nach Wunsch. Die durch den Ukrainekrieg explodierenden Energiepreise brachten die Tochter der Wiener Stadtwerke in große finanzielle Turbulenzen. Per Notkompetenz ermöglichte schließlich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Bereitstellung von 1,4 Milliarden Euro, die an der europäischen Strombörse in Leipzig als Sicherheit zu hinterlegen waren. Ob die handelnden Personen in der Stadtverwaltung dabei grobe Fehler begangen hatten, versucht seit Dezember eine Untersuchungs-Kommission zu klären, die im Wiener Rathaus tagt. Am Freitag war der Bürgermeister selbst als Zeuge geladen. Wirklich in die Karten schauen ließ er sich dabei aber nicht.

Die Stimmung war von Anfang an locker. Fast lässig. Auf die erste Frage antwortete Ludwig: "Darf ich mit einer Gegenfrage beginnen? Kann ich mein Sakko ausziehen, es ist ziemlich warm hier." Er durfte. Wie sehr er überhaupt in das alltägliche Tun der Stadtwerke bzw. der Wien Energie eingebunden sei, stellte der Bürgermeister kurz und knapp klar: "Nur über Umwege. Es besteht kein direkter, unmittelbarer Bezug." Bis hin zu Personalwünschen mische er sich nie ein und überließe alles Finanzstadtrat Peter Hanke.

Ball an die Bundesregierung gespielt

Überhaupt spielte Ludwig den Ball in der Causa der Bundesregierung zu. Diese sei nämlich erst für das ganze Energieschlamassel verantwortlich. Denn während die meisten Länder Europas schon im Frühjahr 2022 mit nationalen Schutzschirmen auf den drohenden Gasengpass aus Russland reagierten, hätte das die schwarz-grüne Koalition verabsäumt. "Den gibt es bis heute nicht", monierte der rote Wiener Stadtchef.

Dann näherte man sich dem 15. Juli an. An diesem Tag nämlich unterzeichnete Ludwig den sogenannten Notkompetenzakt. Dadurch war es möglich, der Wien Energie 700 Millionen Euro vorzustrecken. Auf bohrende Nachfragen, was sich an diesem Tag genau zugetragen und wann er von den Liquiditätsproblemen beim Energieversorger erfahren hätte, blieb Ludwig heiter bis kühl. Soll heißen: Der Bürgermeister replizierte freundlich und zuvorkommend - aus dem Nähkästchen plauderte er freilich nicht. Es sei alles nach Protokoll verlaufen, man habe ihn ("ich bin kein Energieexperte") informiert und beraten, allen voran Präsidialchef Peter Pollak. Zeitverlust habe es quasi keinen gegeben, an diesem 15. Juli, alles in allem sei rund eine halbe Stunde vergangen vom Einlangen des Schriftstückes bis zur Unterzeichnung.

Den Bürgermeister überrasche selten etwas

Auf die Frage, ob er von den Vorgängen überrascht oder irritiert gewesen sei, blieb Michael Ludwig gelassen kühl: "Es gibt nicht viele Dinge, die mich überraschen. Ich möchte mir aber nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte ich nicht unterschrieben." Was die viel kritisierte Informationspolitik Ludwigs angeht, so blieb dieser ungerührt pragmatisch: "Es gab das Ersuchen, dass mein Büroleiter den Büroleiter des Vizebürgermeisters (Christoph Wiederkehr, Neos) informiert." Ob noch andere in Kenntnis gesetzt wurden? "Nein." Warum nicht? "Ich bin da vielleicht altmodisch, aber ich informiere immer die zuständigen Kollegialorgane. Wie es im Notkompetenzakt vorgegeben ist."

In diesem Stile ging es weiter. Auch den Black Friday, den 26. August, an dem die Stadt Wien weitere 700.000 Euro bereitstellte, beurteilte Ludwig im Rückblick völlig gelassen. Lediglich der TV-Auftritt von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Sonntagabend (28. August), nach einer Krisensitzung im Bundeskanzleramt, als dieser erstmals die finanzielle Schieflage der Wien Energie verkündete und von weiteren zwei Milliarden Euro sprach, um die der Energieversorger beim Bund angesucht habe, hätte ihn überrascht. Davor sei er von Finanzstadtrat Hanke aus dessen Urlaub in Kroatien angerufen worden. "Er sagte mir, die Bundesregierung habe die Länder zu einem Gespräch eingeladen." Im Zuge des Telefonats hätte man sich jedoch darauf verständigt, dass eine Teilnahme des Stadtrats (per Videokonferenz) nicht notwendig wäre.

Der Bürgermeister nahm auch zu jenen Anträgen Stellung, in denen es um die Herausgabe von Details zur Handykommunikation geht. Solche Daten würden von den Mobilfunkbetreibern nur drei Monate gespeichert, gab Ludwig zu bedenken. Der den Untersuchungsgegenstand betreffende Zeitraum wäre damit nicht mehr abgedeckt. Auf die Frage, ob man nach den im Sommer 2022 gemachten Erfahrungen Alternativen zur Handelsstrategie der Wien Energie gefunden habe, sagte der Stadtchef: "Das muss man laufend überprüfen. Ich habe auch eine Prüfung durch den Stadtrechnungshof angekündigt. Der Bundesrechnungshof wird sich ebenfalls damit befassen."