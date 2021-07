Unterwegs mit Risikolenkern auf dem Land: Ab wann gilt man als fahruntauglich?

Ein Hausarzt erzählt, wie wichtig das Auto für betagte Lenker ist - und wie er amikale Lösungen findet.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen sich viele Hausärzte dafür aus, dass ab einem gewissen Alter der Führerschein regelmäßig überprüft werden sollte, um die Fahrtauglichkeit sicherzustellen. Karl Danzinger, praktischer Arzt in Allentsteig (Bezirk Zwettl) in Niederösterreich, ist einer der wenigen, die sich öffentlich "natürlich für eine Nachuntersuchung" aussprechen. Allerdings mit flankierenden Maßnahmen wie dem entsprechenden Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und regelmäßigen Sammeltaxis in Landregionen.

Hausarzt Danzinger weiß, wovon er spricht: Seine Gemeinde im Waldviertel leidet unter Absiedelung und ...