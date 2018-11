Unwetter: 40 Bundesheer-Soldaten entkamen Steinschlag knapp

Im Lesachtal hat es am Freitag einen massiven Steinschlag gegeben, der um ein Haar 40 Soldaten des Bundesheeres getroffen hätte. Wie Johann Windbichler, Bürgermeister von Maria Luggau, sagte, hörten die Soldaten das Donnern der sich lösenden Felsen und konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein Bundesheer-Fahrzeug wurde schwer getroffen. Insgesamt bleibt die Lage angespannt.

"Das Bundesheer arbeitete sich in Richtung Maria Luggau vor zur Abbruchstelle der Bundesstraße", erklärte Windbichler. Am Hang oberhalb lösten sich die riesigen Felsblöcke. "Es war sehr kritisch. Es hätte Tote geben können." Nach dem Vorfall wurden die Einsatzkräfte von der Stelle abgezogen, auch die Feuerwehrleute die von der Osttiroler Seite her an der Wiederherstellung der Verbindung arbeiteten.

"Der Steinschlag ist die nächste große Gefahr, die wir jetzt haben. Das tritt jetzt vermehrt auf", so Windbichler. Die Hänge seien aufgeweicht, die Bäume umgestürzt. Auch Regen habe wieder eingesetzt, berichtet der Bürgermeister. "Die Hänge sind in Bewegung." Nun wurde der Landesgeologe eingeflogen, um die Situation einer neuen Bewertung zu unterziehen.

Die Stimmung in der Bevölkerung im seit bald eine Woche von der Außenwelt abgeschnittenen Tal sei angespannt aber ruhig, sagte Windbichler. "Die Lesachtaler sind ja gewohnt, dass man immer wieder eingeschlossen ist im Tal. Es ist eine angespannte Ruhe, keine Hysterie - solange wir keinen Personenschaden haben, das ist das Wichtigste. Die Leute bleiben so gut es geht daheim."

Bei der Stromversorgung gehe es mittlerweile weiter. "Wir haben jetzt eine Inselversorgung mit Notstromaggregaten." Der Stromversorger Kelag sei massiv im Einsatz, immer wieder werden Masten angeliefert, um zerstörte Exemplare zu ersetzen. Windbichler rechnet damit, dass es noch drei, vier Tage dauern werde, bis alle im Lesachtal wieder Elektrizität haben - sofern nicht wieder etwas passiere. Die enormen Schäden im Tal machen ihm aber Sorgen über die nächsten Tage hinaus und der Bürgermeister appelliert an die übergeordneten Behörden, eine Finanzierung für den Wiederaufbau im Tal aufzustellen.

Die Lage in den Kärntner Katastrophengebieten hat sich in der Nacht auf Freitag insgesamt aber nicht verschärft. Befürchtete Murenabgänge sind ausgeblieben. Im am stärksten betroffenen Bezirk Hermagor werden entlang der Gail weiter Dämme repariert. Mit Blackhawk-Hubschraubern und der Unterstützung von Baufirmen werden Steine angeliefert, um die rund 200 Meter fehlenden Damms bei Waidegg oberhalb von Rattendorf provisorisch wieder herzurichten und den Bereich zu stabilisieren.

Im Lesachtal ist die Lage weitgehend unverändert. Die Zufahrt von der Kärntner Seite aus bleibt gefährlich und ist für den allgemeinen Verkehr deshalb gesperrt. Nur Einsatz- und Versorgungsfahrten dürfen die einspurig nutzbare Strecke befahren. Aktuell werden wieder Gefahrenstellen sondiert, ebenso alternative Erschließungswege. Von Osttiroler Seite her kommt man nur bis Maria Luggau. Kurz nach der Ortschaft ist die Bundesstraße über 100 bis 200 Meter abgebrochen.

Stromversorgung gibt es nach wie vor nur punktuell, Notstromaggregate sind im Einsatz. Am Freitag sollen wieder neue Strommasten angeliefert werden. Bei starkem Regen sind die Arbeiten an der Stromversorgung aber zu gefährlich, wie schnell es Verbesserungen gibt, hängt also von der Witterung ab.

Im Bezirk Spittal wurde die Zivilschutzwarnung für die Mölltaler Gemeinde Mörtschach aufgehoben. "Es ist alles ruhig geblieben", sagte Bezirkshauptmann Klaus Brandner. Allerdings werde ab Mittag wieder Regen erwartet. Die Straße ins Mölltal, die am Donnerstag abschnittsweise gesperrt worden war, war am Freitag wieder befahrbar, teilweise allerdings nur einspurig.

Trotz Beteuerungen von Behörden und Politik könnten Betroffene der Unwetter-Katastrophe im Süden Österreichs auf großen Teilen der Schäden sitzenbleiben. Eine Pflichtversicherung für Hochwasserschäden gebe es noch immer nicht, kritisierte Gerhard Schöffmann von der Kärntner Landesversicherung am Freitag im Gespräch mit der APA. Er geht von Schäden im dreistelligen Millionenbereich aus.

"Für die Betroffenen ist das eine sehr schwierige Geschichte." Den Versichertenschaden, also das, was die Versicherer bezahlen werden, schätzt der Vorstandsdirektor allein in Kärnten auf 30 bis 50 Millionen Euro. Das sei aber nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich passiert sei. Der tatsächlich eingetretene wirtschaftliche Schaden liege um ein x-faches höher. Allein die Gebäudeschäden dürften sich auf 200 Millionen Euro belaufen. "Die Gesamtschäden mit Infrastruktur, Straßen, Brücken, Windbruch, den Folgeschäden in der Landwirtschaft lassen sich kaum abschätzen."

