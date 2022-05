Unwetter forderten Feuerwehren im Süden Österreichs

Im Süden Österreichs sind die Feuerwehren am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag von Unwettern gefordert worden. Betroffen waren mehrere Gemeinden in der Steiermark und in Kärnten sowie die südburgenländischen Bezirke Jennersdorf und Güssing. Starkregen sorgte nach Angaben der Helfer binnen kurzer Zeit für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Samstag in manchen Gebieten an.

SN/APA/FF ROHR/UNBEKANNT Aufräumarbeiten dauerten stundenlang an