Unwetter führt zu Murenabgang und Überschwemmungen in Tirol

Die teils kräftigen Gewitter haben am Freitagnachmittag in Tirol die Einsatzkräfte gefordert. In Gerlos im Zillertal traten laut Medienberichten mehrere Bäche über die Ufer, Überschwemmungen auf Straßen waren die Folge. Es kam zu Verklausungen. Zudem standen einige Keller unter Wasser. Im Sellraintal (Bezirk Innsbruck-Land) blockierte bei St. Sigmund eine Mure eine Straße.

SN/APA/ZOOM.TIROL Situation am Nachmittag in Gerlos im Zillertal