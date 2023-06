Hagel und Sturm: Diese Pflichten haben Versicherte

Hagel, Sturm und Starkrege-n verursachen große Schäden in Österreich. Aber selbst wer versichert ist, ist nicht automatisch aus dem Schneider.

Die Unwetter in Kärnten und der Steiermark richteten schwere Schäden an.

Die Hagelkörner hatten die Größe von Golfbällen. Sie waren nur eine der Zutaten der Unwetter, die am Mittwochabend und am Donnerstag über Teilen Österreichs niedergingen. Starkregen, Sturm und Muren waren die anderen. Betroffen waren vor allem Teile Tirols, der Steiermark und Oberkärntens. Die Feuerwehren in den betroffenen Gebieten mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken, um Bäume, die auf Autos und Straßen gefallen waren, zu entfernen, Wasser aus Kellern zu pumpen und durch Hagel beschädigte Dächer provisorisch mit Planen abzudecken. Auch die ...