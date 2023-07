Unwetter im Mittelburgenland und der Steiermark

Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag im Burgenland und der Steiermark zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen war im Burgenland vor allem der Bezirk Oberpullendorf und hier der Bezirksvorort selbst sowie Stoob, berichtete die Landessicherheitszentrale. In der Steiermark musste die Pyhrnautobahn (A9) bei Trieben in Richtung Süden wegen eines Murenabgangs gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

BILD: SN/APA/CHRISTOPH SCHLÜSSLMAYR Erneut zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren