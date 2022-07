Unwetter im Stubaital - Suche nach Pfarrer blieb erfolglos

Die Leiche des seit über einer Woche vermissten Pfarrers des Stubaitals bleibt verschollen. Eine weitere, letzte Suchaktion am Sonntag blieb erfolglos, so Konrad Kirchebner von der Tiroler Wasserrettung gegenüber der APA. Der Geistliche saß in seinem Auto, als dieses bei einem schweren Unwetter am 22. Juli von den Fluten mitgerissen wurde. Zwar wurden in der Ruetz Teile des Fahrzeugs sowie private Gegenstände des 60-Jährigen entdeckt, nicht aber der Pfarrer selbst.

